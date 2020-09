Urmas Reitelmann ähvardab saatkonna memo avaldanud ERR-i: kui süüdlasi ei vallandata, tuleb lahkuda juhatuse esimehel ja seejärel süüdlastel nagunii

“ERR on alustanud valitsuse vastu avalikku ristisõda. Pärast eilset häbiväärset rappida saamist riigikogus poetas keegi opositsiooni jätis uudistetoimetuse kultuurimarksistidele dokumendi, mille lugemiseks riigikogu liikmel tuleb minna salastatud teabe lugemise tuppa, loovutades enne oma telefon,” kirjutas ERR-i nõukogusse kuuluv Reitelmann sotsiaalmeedias.

“Saatsin juhatusele arupärimise: kellelt fail saabus ja miks avalikustati. Kui vastust ei saa, tuleb (Anvar — toim) Samostil politseile ütlusi anda. Tänane sigadus ületab igasuguse taluvuse piirid. Kui süüdlasi ei vallandata, tuleb lahkuda juhatuse esimehel ja seejärel süüdlastel nagunii,” ähvardas ta.

20. aprillil saatis rahandusminister Washingtoni suursaatkonnale infopäringu kolme advokaadibüroo osas, millele laekus vastus mai keskpaigas, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Freeh, Sporkin & Sullivan LLP kohta märgib saatkond, et kolme endise kohtuniku asutatud advokaadibüroo peamine tugevus on saatkonna hinnangul büroos töötavate inimeste varasem kogemus prokuratuuris ja kohtutes. Nende rahvusvaheline võrgustik on aga oluliselt väiksem kui kahel teisel bürool, ent ka neil on harukontoreid väljapool USA-d, sealhulgas kaks Euroopas (Londonis ja Roomas).

Louis Freeh isiku suhtes on aga saatkonna memo äärmiselt kriitiline:

“Saatkonna praegustest ja varasematest kontaktidest USA eriteenuste ja rahandusmaailmaga seotud isikutega on märkimisväärset tagasiside tekitanud vaid Louis Freeh isik, kelle osas oleme kogenud valdavalt kriitilisi hinnanguid, mis jaotuvad peamiselt kolme kategooriasse. Esiteks, Freeh hiljutisest tegevusest on toodud välja seoseid korrumpeerunud isikute esindamisega, mis on meiega vestelnud vaatlejate hinnangul Freeh mainet Washingtonis kahjustanud. Teiseks, Freeh´ga õigusabiteenuste osas vahetult kokku puutunud isikud on kirjeldanud Freeh´d koostööpartnerina ebausaldusväärsena. Kolmandaks, temaga varasemalt — 1990. aastatel — kokku puutunud USA luure- ja vastuluurega seotud isikud on Freeh´le ette heitnud toonast väidetavalt liigset soovi arendada ka tundlikes küsimustes Venemaaga koostööd. Kuigi saatkonnal puudub võimalus erinevaid väiteid iseseisvalt kontrollida, saame kuuldu valguses siiski nentida, et Freeh maine Washingtonis ei ole laitmatu ning mitmed meiega vestelnud on soovitanud mainekaalutlustel Freeh´ga ametlikest tihedatest kontaktidest hoiduda,” kirjutatakse memos.