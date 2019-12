Urmas Reinsalu venelaste ähvardusest: Eesti Vabariik ei allu selles küsimuses ühegi välisriigi survele

"Kommentaariks Vene Föderatsiooni ametiisikute surveavalduste kohta Eesti Vabariigi ametiasutuste tegevuse suhtes Sputnikuga seonduvalt. Eesti Vabariik ei allu ühegi välisriigi survele küsimuses, mis puudutab erapooletut seaduste kohaldamist Eesti Vabariigi territooriumil," kirjutab Reinsalu Facebookis.

"Sputniku küsimuses rakendavad Eesti ametiasutused vastavalt Eesti õiguskorrale Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikat, mis on muuhulgas kehtestatud rea Vene Föderatsiooni kodanike suhtes, kes on toetanud agressiooni Ukraina vastu, sellest johtuvalt ka sanktsioonide puutumus Sputnikusse," lisab ta. "Eesti Vabariik mõistab sanktsioonide põhjuseks oleva Venemaa agressiooni Ukrainas jätkuvalt hukka ja jätkab sanktsioonipoliitika rakendamist vastavalt Euroopa Liidu põhimõtetele ja oma riigisisestele protseduuridele."

Uudisteagentuur TASS vahendab, et Matvijenko sõnas, et nad loodavad, et Eestis hüljatakse praegused ebaseaduslikud meetmed. "Kui muudatusi ei tule, siis võtame ise käsile vastumeetmed, mis on karmid, kuna me ei tolereeri meedia suukorvistamist," rääkis ta. Mis need endast täpsemalt kujutaksid, ta ei öelnud. Küll aga lausus ta, et toimuval on otsesed mõjud Eesti-Vene suhetele.

Lisaks ilmus TASSis veel eraldi artikkel, kus juttu sellest, kui vaenulik on Suurbritannia. Üks Moskva kõrgeltseisev allikas olevat väljaandele rääkinud, et just Suurbritannias on niiditõmbajad, kes jagavad suuniseid Eesti valitsusele, et Sputnikut taga kiusata.