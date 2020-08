Urmas Reinsalu Valgevenes toimuvast: abi Kremlist võib muuta olukorra regionaalseks julgeolekukriisiks

"Valgevenes sündmuste lahendus peitub Valgevenes endas," märkis Reinsalu ning lisas, et vastasseis jääb praeguses olukorras püsima. "Olemusliku kaaluga on see, kui ulatuslikku aktiivset jõudu suudavad protestijad ühiskonnas ergastada."

Lisaks usub välisminister, et väga palju sõltub kahest järgmisest asjaolust: kas Lukašenka administratsioon jääb talle lojaalseks ning kas Lukašenka on valmis astuma dialoogi protestijatega vastasseisule poliitilise lahenduse leidmiseks või jätkab ta jõhkra jõu kasutamisega.

"Pöördumine Kremli poole võimaliku julgeolekuabi kindlustamiseks on samm, mis võib realiseerumisel Valgevene poliitilisest ja inimõiguste kriisist areneda regionaalseks julgeolekukriisiks," avaldas Reinsalu kartust.

Välisminister kinnitas, et Eesti positsioon on selge: "Me tegutseme rahvusvahelistes organisatsioonides selle nimel, et Lääs survestaks selgete sammudega Lukašenkat lõpetama vägivalda ning alustamaks poliitilist dialoogi."

Mõistlikuim lahendus käesolevale konfliktile oleks tema silmis uute ja vabade valimiste korraldamine. Eesti toetab tema sõnul kindlasti Valgevene iseseisvust ning mõistab hukka kõik Venemaa-poolsed võimalikud jõuga sekkumised.

Eesti kui eestvedaja

Reinsalu märkis, et läinud teisipäeval tegi Eesti ettepaneku nelja Euroopa Liidu liikmesriigi nimel kutsuda kokku erakorraline välisministrite nõukogu. Neljapäeval tegi Eesti viie teise liikmesriigi toetusel rea konkreetseid ettepanekuid nõukogu otsusteks.

"On hea, et sihitatud sanktsioonide ettevalmistamises suutsid välisministrid reedesel nõukogul kokku leppida," lisas välisminister. "Praegu valmistame ette Eesti algatatavat arutelu ÜRO julgeolekunõukogus. Ulatuslikud inimõiguste rikkumised ning oht rahvusvahelisele julgeolekule praeguses Valgevene kriisis on küsimused, mida tuleb venitusteta julgeolekunõukogus arutada."

Lõpetuseks märkis Reinsalu, et Lukašenka on kaotanud massilisi valimispettusi läbi viies mandaadi ning vägivald või Kremlist võimaliku julgeolekuabi taotlemine ei tekita talle kuidagi legitiimsust.