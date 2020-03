Urmas Reinsalu: üle maailma on veel ligi 300 eestlast, kes vajaks abi koju saamisel. Enim on neid Austraalias

· Juhul kui viibitakse USA-s viisavabadusprogrammi raames, peab arvestama, et USA‑s ei tohi olla üle esialgse 90 päeva. Seega on soovituslik tulla esimesel võimalusel Euroopasse tagasi. Erakorralistel juhtudel (näiteks kui jäädakse haiglasse või kui lend on ilmastikutingimuste tõttu ära jäetud) on võimalus esitada avaldus USA kodakondsus- ja immigratsiooniteenistusele, et nad kaaluksid eriloa andmist, et pikendada lahkumiskuupäeva 30 päeva võrra (grant of satisfactory departure). Lähima kodakondsus- ja immigratsiooniteenistuse kontori kontaktid leiab aadressil: https://www.uscis.gov/about-us/find-a-uscis-office

· Tai transiitreisijatel on nüüd vaja "fit to fly" ("lendamiseks terve") tõendit. Erinevalt Tai varasemast otsusest ei pea tõend enam sisaldama COVID-19 testitulemusi, aga on oluline, et dokumendi pealkirjaks oleks „Fit to fly medical certificate“, sellel oleks arsti allkiri ning see oleks kas inglise keeles või selle riigi ametlikus keeles, kus see on välja antud.

· Tühistatud on suur hulk London-Tallinn lende, mis jätab Eesti kodanikud kauemaks Ühendkuningriiki.

· Filipiinidelt naasmise võimalused vähenevad, esialgselt väljapakutud lende võetakse vähemaks.

Välisministeeriumile teadaolevad lisalennud juhul kui puuduvad tavalennud:

Hồ Chí Minh, Vietnam (SGN)-Bangkok, Tai (BKK)-Kaunas. Lend toimub tõenäoliselt 31.03.

Air Baltic lisas ühe erilennu Frankfurdist Riiga 30. märtsil, mis mõeldud Eesti, Läti ja Leedu kodanikele, pileteid saab broneerida üksnes telefonil +371 67207771. Pileti hind 190 EUR.

Soome välisministeerium koostöös Finnairiga korraldab 27. märtsil lennud Helsingisse, täpsemat infot leiab Finnairi kodulehel

Küpros-Helsingi

Faro, Portugal-Helsingi

Funchal, Madeira-Helsingi

Nordica teeb 27. märtsil Malaga-Tallinn lennul kell 14.45 vahemaandumise Brüsselis, seal on võimalik lennukile tulla kodanikel, kes soovivad Tallinna lennata.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!