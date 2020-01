Urmas Reinsalu: tänase otsusega suutsime tagada humanitaarabi jõudmise umbes 2,7 miljoni inimeseni Süürias

Siiski tuleb Reinsalul kritiseerida viisi, kuidas kokkuleppeni jõuti.

"Venemaa ei rääkinud resolutsiooni teksti läbi heas usus ning lähtus Süüria kriminaalse režiimi huvidest, eirates Süüria inimeste kannatusi, ÜRO abiorganisatsioonide hinnangut ja humanitaarabi põhimõtteid," märgib välisminister ning lisab, et Venemaa soov sulgeda mitu senist humanitaarabi piiriületuskohta vastupidiselt ÜRO ja humanitaarabi kogukonna väljendatud vajadustele on kahetsusväärne.

Reinsalu toob esile, et humanitaarabi pole miski, mida võiks pidada poliitiliseks mängukanniks - see peab olema erapooletu ja sõltumatu.

"Me räägime inimestest, kes kannatavad aastate pikkuse sõjategevuse all ja on kaotanud kõik. Nende eludega ei tohi mängida, see on meie moraalne kohustus," arvab välisminister.

Üheksandat aastat kestva Süüria sõja peamised kannatajad on eelkõige tsiviilisikud – üle poole miljoni inimese on kaotanud sõjas oma elu ning miljonid on olnud sunnitud oma kodust lahkuma ning otsima pagulust. Eesti on alates kriisi algusest aidanud selle tagajärgi leevendada rohkem kui 9 miljoni euroga.