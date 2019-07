Urmas Reinsalu: rünnak Malis ühendab Eestit ja Prantsusmaad veelgi

„Saheli piirkonnas toimuv on meie ühine mure,” ütles Reinsalu. Välisminster Reinsalu ütles, et eilne rünnak sõjaväebaasi vastu, kus valvavad Eesti, Prantsuse ja Mali sõdurid, liidab Eestit ja Prantsusmaad veelgi.

Välisministrid tänasid üksteist panuse eest Euroopa kaitsmisel. “Globaalsete ohtude maailmas on nende kohalolu Malis kaitsekilp tervele Eestile,” ütles Reinsalu liitlastega koostöö kohta Malis. Prantsuse välisminister Le Drian tänas operatsioonil Barkhane osalevaid Eesti sõdureid.

“See rünnak näitab taaskord seda, kui oluline on terrorismivastane võitlus. Laiaulatuslik probleem islamiäärmuslusega sunnib inimesi oma kodudest lahkuma, mis omakorda võimendab rändeprobleeme ning seeläbi mõjutab otseselt ka Euroopat ja Eestit,“ ütles Reinsalu.

„Eesti sõdurid on Malis, et toetada võitlust islamiäärmuslastega õlg õla kõrval meie Prantsuse liitlastega ning kaitsta seeläbi Euroopa julgeolekut. Globaalsete ohtude maailmas on nende kohalolu Malis kaitsekilp tervele Eestile,“ sõnas Reinsalu.

Eesti osaleb Prantsusmaa juhitaval operatsioonil Barkhane alates 2018. aasta augustist. Operatsiooni eesmärk on toetada viie Saheli regiooni riigi (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) võitlust islamiäärmuslastega.