Urmas Reinsalu: rahva suutlikkus olla terve mõistusega on meie salarelv, mille abil võidame selle lolli viiruse!

Isamaalasest välisminister toonitas tekstis eestlaste vajadust kooskõlas viirusevastaseid meetmeid rakendada - eelkõige vajadust püsida kodus.

Reinsalu kirjeldas viirusepuhangut kui üle terve maailma lahtirulluvat tormi, mille keskpunktiks on hetkel kujunenud Euroopa. Viiruselainest ei jää tema sõnul puutumata ka Eesti - "küsimus on laine kõrguses ja tugevuses".

Ta märkis, et "praegu on vaikuse hetk enne lainet". Juba võrdlemisi suureks vormunud koroonajuhtumite arv (võrreldes naaberriikide protsentuaalsete näitajatega) on järelikult alles vaikus enne suurema laine saabumist. Seetõttu rõhutas Reinsalu tekstis ka jätkuva kodus püsimise ja sotsiaalse kontakti vältimise olulisust: viirusega tuleb võidelda enne laine saabumist.

"Täna kokku (füüsiliselt lahku) hoides hoiame ära suurema tervise-majandus-sotsiaalse kahju," kuulutas minister postituses. "Peame vaimselt valmis olema, et see lahing võib võtta rohkem aega kui hetkel ette kujutame. Selles lahingus seisame meie, kõik Eesti inimesed, üksteisest kindlate vahemaade taga selle haigusega vastakuti nagu kaitsevall. Selle kaitsevalli, meie selja taga seisavad meie kõige nõrgemad. Nende lootus on, et me viirust ei levita. Me ei jäta neid kaitseta."

Reinsalu tõi kirjutises välja koroonakriisi raames ilmnenud Eesti tugevused:

1) Laias laastus tugev tervishoiuvõrk.

2) Võrreldes enamiku Euroopa rahvastega hajutatud elanikkond.

3) Meieni pole see laine tulnud esimeste seas, seega oli meil veidi aega hetketeadmiste pinnalt analüüsida teiste, viiruse epitsentris olevate riikide viirusevastast võitlust ja haiguse kulgu.

4) Meie rahva suutlikkus ohtlikul ja raskel hetkel olla terve mõistusega.