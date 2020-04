Urmas Reinsalu president Ilvese hinnangust valitsusele: puud tunned viljast, õpetab pühakiri

See ei jäänud märkamata välisminister Urmas Reinsalul, kes vastas samuti ühismeedias, andis ridade vahel hinnangu president Toomas Hendrik Ilvese ametiaegadele ja tsiteeris piiblit. Delfi avaldab postituse täismahus.

Lugesin endise presidendi avaldusi, mis merede tagant on meieni jõudnud. Ei eksi need, kes ütlevad et just kriisisituatsioonis on selgemalt näha inimese suurus või väiklus. Minu meelest oleme selles kriisis kõik ühtemoodi silmitsi tundmatusega, nii nagu erinevad maailma rahvad, nii ka erinevate tõekspidamiste või taustaga Eesti inimesed. Ükskõik kui suur on kiusatus sellest kriisist ehitada parteipoliitiline vastasseis, ei ole see minu meelest kohane. Ega ole kohane ka ükskõik kelle kiusatus poliitilisi kaubamärke kriisiga siduda. Siiski, kui kellelgi Eestis üldse, siis just presidendi ameti missioon on oma rahvast liita ja julgustada, seda eriti kriitilisel hetkel. Kuidas Ilves sellega oma ametis hakkama sai, on tagantjärgi igaühe hinnata. Kurb, et ametist lahkununa ei ole tal neil päevil valitsuse sõimamise kõrvalt Eesti rahvale selles ülemaailmses kriisis ühtegi julgustavat sõna, olgu kasvõi tunnustust arstidele ja teistele eesliini võitlejatele. Nagu eespool ütlesin, inimest õpid paremini tundma mitte tavaoludes, vaid kriisis. Puud tunned viljast, õpetab pühakiri.