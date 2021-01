Urmas Reinsalu palus Martin Helmel ühismeedias oma sõnu süüa. Eestil ei ole Leedu ega Rumeenia valimiste osas kahtlusi

"Küsisin rahandusministrilt, mida ta Leedu ja Rumeenia elu lahates silmas pidas. Ta kinnitas, et ei seadnud ega sea küsimärgi alla ei Leedu ega Rumeenia valimiste legitiimsust," kirjutas välisminister Ühismeedia. "Palusin tal seda arusaamatuste vältimiseks ka Facebookis väljendada. See on enesestmõistetetavalt Eesti riigi selge positsioon, et Leedu ja Rumeenia on meie partnerriigid ning meil pole riigina mingisuguseid küsimusi nende valimisprotsessi osas."

Siiamaani pole Martin Helme siiski Facebooki jõudnud ega oma süvariigi-väidete eest vabandanud. Selle asemel on erakonna propagandakanalisse tekkinud hoopis ajakirjandust ründav postitus, milles Martin Helme enda ja oma isa, kunagise ministri Mart Helme väljaütlemisi pisendab.

"Leedust ja Rumeeniast oli põgusalt juttu küll, aga rohkem selles kontekstis, kuidas meedia ja netihiiud avalikkust manipuleerivad ning kuidas liberaalne front upitab omi tegelasi."

Mida rahandusminister sellega silmas võis pidada, ei ole selge.

Urmas Reinsalu teatas, et on Martin Helme sõnavõtu asjus helistanud ka Leetu.

"Kõnelesin täna õhtul ka Leedu välisministriga sel teemal ning väljendasin talle ülaltoodud seisukohta. Tõtt-öelda, nii nagu oma eelmise Leedu kolleegiga, vestlen ma ka temaga sisuliselt ülepäeva. Eesti, Läti ja Leedu on olnud parimad sõbrad selle kriisi ajal üksteist toetades nii varasemalt ja, olen kindel, et ka edaspidi. Kõnelesime ka vajadusest ühiselt positiivselt mõjutada Euroopa Komisjoni vaktsiinide kiirema tarnimise asjus."

Liitlasriigi valimistulemuste kahtluse alla seadmine viis Mart Helme mäletatavasti just hiljuti ministriametist.

Eilses erakonna propagandasaates "Räägime asjast" liikus Helmede jutt abielureferendumi ja kohaliku omavalitsuste valimiste taustal taaskord Ameerika valimiste legitiimsuse üle kahtlemise suunas, mille najalt maanduti sujuvalt valimiste kritiseerimisega juba märksa lähemale: sel korral said koosa kaela ka Leedu ja Rumeenia. Peale selle leidis aset ka EL-i liikmesriikide noppimine "süvariigi poolt manipuleeritavate kreatuuride" kategooriasse, mille sekka mahtusid ka näiteks Holland ja Prantsusmaa.