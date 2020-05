Urmas Reinsalu: ootame Soome valitsuse seisukohta. Inimesed tahavad lähedasi näha ja koju minna

"Eesti pakkumine on olnud ühene. Et usaldusmeetmeid kasutades tööränne taastada. Ootame Soome valitsuse seisukohta," ütleb välisminister Reinsalu.

Ta lisab, et nii Eesti valitsus kui ka Tallink on väljendanud valmisolekut, et usaldusmeetmeid rakendada. Teisisõnu paigaldada Soome lahel reisijaid vedavatesse laevadesse desinfitseerimisvahendid ja muud vajalikku.

Soome valitsus on küll piiride mööndustega avamist arutanud, ent pole otsusele veel jõudnud. Reinsalu sõnul on tema Soome kolleeg lubanud teda põhjanaabrite valitsuse positsiooniga pidevalt kursis hoida.

"Kellel on püsiv elukoht ja töö Soomes, neid on suurusjärk ikkagi 50 000 inimest. Lisaks on veel mitukümmend tuhat inimest, kelle püsiv elukoht on Eestis, aga kes käivad Soomes tööl ja on võib-olla kas iganädalaselt või paar korda kuus kodus," loetleb Reinsalu inimesi, keda Eesti ja Soome vaheline tööränne puudutab.

"Osadel on pere ja lähedased Eestis. Osad on peredega juba ära kolinud, kuid neid on kindlasti vähem. Lisaks töö- ja majandusküsimustele on meie vaates väga tugev humanitaaraspekt. Inimesed tahavad lähedasi näha ja koju minna," lisab välisminister.