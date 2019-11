Urmas Reinsalu: NATO-le pole võimalik alternatiivi kollektiivkaitses leida ja puudub ka vajadus

"Sõidan homme hommikul NATO välisministrite kohtumisele, et ette valmistada NATO Londoni tippkohtumist. Atlandi ruumi vabadusele ja julgeolekule ei ole tegelikult NATOt asendavat alternatiivi ei meie, USA ega teiste Euroopa liitlaste vaates," kirjutab Reinsalu (Isamaa) Facebookis. "Olen kindel, et seda ratsionaalses vaates tajuvad kõik liitlaste pealinnad, hetkeretoorika rõhkudest hoolimata. Meie eluline julgeolekuhuvi on tagada NATO võimed ja liitlaste pühendumine. Liikmesriikide vahelistele esile kerkinud erimeelsustele tuleb dialoogis lahendus leida," selgitab ta.

Reinsalu sõnutsi teeb Eesti julgeolekupoliitilist ja sõjalist koostööd oma regionaalsete liitlastega nii Euroopa Liidu kui kahepoolses ja kollektiivses vormis, kuid kindlasti mitte alternatiivina NATOle. "Seda lihtsal põhjusel, et NATOle pole võimalik alternatiivi kollektiivkaitses leida ja puudub ka vajadus. Kui vaadata NATO sõjalist suutlikkust, siis just president Trumpi üleskutsete valguses on suudetud kasvatada liitlaste poolt panust kokku üle saja miljardi," lausub ta. "Kindlasti on eluliselt tähtis hoida Euroopa-USA strateegilist sidet ja kahepoolsetel ning rahvusvahelistel kohtumistel aidata liitlaste erimeelsuste lahendamisele kaasa. Meie erisuhe USAga on väärtus, mida peame mitmetes valdkondades arendama, et seeläbi soodustada ka Euroopa ja USA liitlassuhteid laiemalt."

Siseminister Mart Helme (EKRE) ütles intervjuus Iltalehtile, et Eesti valmistab koos Läti ja Leeduga ette tagavaraplaani, kuna NATO-le ei saa enam alati lootma jääda. Ta viitas, et NATO on suisa kriisis.