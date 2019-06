Urmas Reinsalu mõistab hukka Venemaa naasmise Euroopa Nõukogu Parlamentaarsesse Assambleesse

Venemaa soovimatust järgida Euroopa Nõukogu väärtusi näitab Reinsalu hinnangul ilmekalt ka riigiduuma teade Venemaa ENPA delegatsiooni moodustamise kohta. Delegatsiooni kuuluvad väidetavalt ka isikud, kes on kantud Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirja. "See on ilmselge provokatsioon. Euroopa Nõukogu liikmena on Venemaa viimase aastakümne jooksul rünnanud kahte teist Euroopa Nõukogu liiget," toonitas Reinsalu.

"Kuigi see on ebatõenäoline, loodan siiski, et ENPA lükkab homme tagasi ettepaneku Venemaa delegatsioonile volituste andmiseks. Venemaa parlamendi delegatsiooni naasmine ENPA-sse ilma assamblee resolutsioonides sätestatud tingimusi täitmata saadab täiesti vale signaali ajal, mil Venemaa jätkab Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumist, sealhulgas Krimmi ebaseaduslikku anneksiooni," ütles Reinsalu. "Peame olema kindlameelsed, kui üks liikmetest rikub reegleid, rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. Eesti jääb alati nende põhimõtete eest häälekalt seisma."