Urmas Reinsalu: Mart Järviku ja tema nõuniku küsimuses on vaja selgust

Opositsiooniparteid Reformierakond ja SDE andsid eile teada, et nende hinnangul peaks Järvik ametist tagasi astuma. Oravapartei esimees Kaja Kallas märkis, et nad annavad EKREle aega esmaspäevani. "Juhul kui esmaspäevaks pole maaeluminister ametist lahkunud algatame riigikogus allkirjade kogumise, et avaldada talle umbusaldusust."

Sotside juht Indrek Saar sõnas, et Järvik ei teeni Eesti riigi ja rahva huve, vaid on igati soosinud oma nõuniku korruptsiooniohtlikku tegevust, mis on viinud kriminaalasja algatamiseni.