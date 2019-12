Urmas Reinsalu kutsus Sergei Lavrovi Eestisse

Reinsalu kinnitas Delfile, et on sellise kutse saatnud mitmetele oma kolleegidele, Lavrovile teiste hulgas. „Tartu rahulepingu sõlmimine oli Eesti diplomaatias võtmetähtsusega sündmus, ja kuna leppe teine pool oli Nõukogude Venemaa, siis loomulikult saatsin ma kutse ka selle riigi järglase esindajale,” sõnas Reinsalu.

Kas Lavrov kutse vastu võtab või mitte, selle üle ei tahtnud Reinsalu spekuleerida. „Kutsuja kutsub, kutsutu kas tuleb või ei tule,” tähendas ta.

Reinsalu on pikema aja jooksul tahtnud Venemaalt okupatsioonikahjusid sisse nõuda. Sellest teemast seekord tema sõnul juttu ei tule, sest kutse käib kontsertaktuse ja sellega seotud ürituste kohta.

Juttu ei tule ilmselt ka Petserimaa tagasinõudmisest, millest on rääkinud riigikogu esimees, EKRE poliitik Henn Põlluaas, sellega ka venekeelsesse meediasse jõudnud. Põlluaas on loomulikult ka kutsutud. „Meie riigiõiguslik vaade Tartu rahulepingule on ju teada,” jäi Reinsalu omalt poolt napisõnaliseks.

Piirilepingu ratifitseerimine ei osutu samuti Tartus Lavroviga teemaks, kui ta tulema peaks, sest tegemist on tseremoniaalse üritusega.