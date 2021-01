Urmas Reinsalu: koos Läti ja Leedu välisministriga nõuame Navalnõi kohest vabastamist

"Navalnõi kinnipidamise järel Moskvas tegime kolme Balti riigi välisministrite ühisavalduse, kus nõuame tema kohest vabastamist. Kui Navalnõid koheselt ei vabastata, nõuame Euroopa Liidu sanktsioonide kehtestamist," rõhutas ta.

Reinsalu lisas Delfile, et on ülimalt küüniline, et riigivõim, kes Navalnõi mürgitas, kavatseb tema vastu justiitsrepressioone. "Eesti koos liitlastega vastustab seda kõige tugevamal viisil."

Venemaa opositsiooniliider Navalnõi, kes mürgitati suvel närvimürgiga Novitšok, naasis täna lennukiga kodumaale.

Reisilennuk maandus Moskva Šeremetjevo lennuväljal kohaliku aja järgi kella 20.15 paiku (Eesti aja järgi kell 19.15), teatab kohalik meedia.

Navalnõi suundus pärast lennukilt lahkumist koos teiste reisijatega bussi, mis toimetas nad lennujaama terminali, kus opositsiooniliider võimude poolt kinni peeti.

Veel enne lennureisi algust ütles Navalnõi temaga koos Moskvasse lennanud ajakirjanikele, et "see on parim hetk viimase viie kuu jooksul". “Tunnen end suurepäraselt. Lõpuks pöördun tagasi oma kodulinna," lausus opositsiooniliider.

Ta märkis, et ei usu, et ta maandumise järel arreteeritakse, ja nimetas end süütuks inimeseks.