Urmas Reinsalu kohtub uuel nädalal Iraani välisministriga

Reinsalu sõnul on oluline, et Iraan ei saaks tuumariigiks ning ei jätkaks raketiprogrammi arendamist.

“Olen kutsunud Iraani üles Lähis-Idas destabiliseerivat tegevust lõpetama,” sõnas Reinsalu. Tema sõnul on oluline jõuda olukorra maandamiseni diplomaatilisel teel ning minister lisas, et Eesti töötab ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena koos teiste riikidega selle nimel, et pingeid Lähis-Idas maandada ning konflikti edasist arenemist vältida.

Täna arutas Reinsalu Iraagis valitsevat pingelist julgeolekuolukorda USA ametivenna Mike Pompeoga. Järgmisel nädalal kohtub Reinsalu New Dehlis Iraani välisminister Mohammad Javad Zarifiga.