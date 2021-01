Urmas Reinsalu: Keskerakond kiirustab, kuna partei kõlbulikkust riigivalitsemiseks võidakse veelgi suurema kahtluse alla seada

Facebookis avaldatud postitus, milles Urmas Reinsalu (Isamaa) väljendab nii tänusõnu toetajaile kui pritsib tõrva konkurentidele, hõlmab eneses ka spekulatsioone peagisündiva koalitsiooni tekkeloo kohta.

” Pole võimalik ette kujutada, et erinevatel positsioonidel olevad erakonnad lepivad selliseid erimeelsusi kätkevad küsimused kokku mõne tunniga. Urmas Reinsalu

"[H]ead sõbrad, mul on poliitikas teatav kogemus. Vaadates eile koalitsiooniläbirääkimiste n-ö kokkulepitud majandus-rahandusvaldkonna punkte - nagu, et Reform loobub oma peamisest valimislubadusest, et tasakaalu saavutamine jätkub vana valitsuse, ehk tegelikult sügisel minu sõnastatud ettepaneku alusel; ja muid põhimõttelisi asju -, olen 100 protsenti veendunud, et tegelikult käisid läbirääkimised palju varem," sõnas praegune välisminister sotsiaalmeedias. "Lihtsalt muudmoodi ei ole võimalik ette kujutada, et erinevatel positsioonidel olevad erakonnad lepivad sellised erimeelsusi kätkevad küsimused kokku mõne tunniga. See on ebarealistlik. Seega, praegu toimuv on järelläbirääkimised. Läbirääkimised toimusid juba varem."

Sääraseid asjaolusid silmas pidades peab Reinsalu võimalikuks, et Keskerakond oli käimasolevast kriminaalmenetlusest teadlik juba varemgi. Valitsusvahetus sobituvat selle asjaolu foonil plaani osaks, mis aitaks korruptsioonikahtlustust meedias pisendada.

"Keskerakond on huvitatud kiirustamisest, sest lähiajal võib avalikkuse ette jõuda veel informatsiooni kriminaalmenetlusest, mis tekitaks avalikkuses suuremaid küsimusi Keskerakonna legitiimsuse üle riiki juhtida," sõnas Reinsalu postituse lõpus.

Delfi uuris välisministrilt, millele selline väide toetub. Kas Reinsalul on informatsiooni, mida avalikkus veel näinud pole?

Selgub, et mitte.

"Ega selles pole ju midagi saladuslikkugi," selgitas Reinsalu. "Sellele viitas ka härra peaprokurör Sildamile antud intervjuus: kahtlustatavate ring võib laieneda. Liigub erinevaid kuulduseid. Mina ei pea kohaseks seda hetkel kommenteerida. Samaviisi ei saa ka kahtlustuse saanud erakond seda kommenteerida. Jääme ootama, mis edasi juhtub."

Taustast

Porto Franco rahastust puudutav korruptsioonikahtlustus riivas tugevalt nii Keskerakonda kui EKREt: esimese puhul sai kahtlustuse erakonna peasekretär Mihhail Korb, teise ridadest langes aga prokuratuuri ja kaitsepolitsei kahtluse alla rahandusministri nõunik Kersti Kracht.

Asjaolude avalikustumine päädis peaministri Jüri Ratase tagasiastumisega, millest tulenevalt lagunes EKRE-Isamaa-Keskerakonna valitsuskoalitsioon koost. Parlamendiparteide läbirääkimiste tulemusena näib, et järgmised paar aastat kulgevad Reformierakonna ja Keskerakonna duo dirigeerimise all.

Selline kooslus on tõstatanud avalikkuses palju küsimusi: kas erakond, mida puudutav korruptsioonikahtlus saatis viimase valitsuse enneaegselt hingusele, on sobiv moodustama uut valitsuskoalitsiooni? Ning seda Mailis Repsi juhtimisel, kes astus ise alles hiljuti ametist tagasi oma tööhüvede ebaeetilise kasutamise tõttu?