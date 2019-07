Urmas Reinsalu: Eesti välispoliitika on pidevas muutumises, aga eesmärk on järjekestvus

EKRE juht Mart Helme väljendas eile heameelt, et Boris Johnsonist saab Suurbritannia peaminister ning lisas, et on valmis talle suveräänsuse taastamise osas nõu andma. Välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas märkis seepeale Twitteris, et Helme võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga.

Väliministri sõnul ei tasuks niimoodi paralleele tõmmata, sest kontekstid on erinevad. "Selline võrdlus riivab ka Nõukogude okupatsiooni ohvreid," ütles Reinsalu.

Maasikas lisas oma postituses, et diplomaatidel on üha keerulisem seletada, et poliitika pole muutunud.

Reinsalu tõdes, et poliitikat tulebki nii kodus kui ka välismaal selgitada ja diplomaadi töö on keeruline. "Mart Helme kiri oli pigem sisepoliitiline sõnavõtt, välispoliitikas on kurss selge, see põhineb järjekestvusel ja põhieesmärk on endine - tagada välispoliitiline julgeolek," ütles ta.