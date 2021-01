Urmas Reinsalu: Eesti tõstatab Navalnõi küsimuse ka ÜRO julgeolekunõukogus

"Lubasin, et Eesti tõstatab Aleksei Navalnõi küsimuse ka ÜRO julgeolekunõukogus," märgib Reinsalu.

Kirjas viidatakse, et Euroopa Liit peaks rakendama diplomaatilisi meetmeid, et Venemaad rohkem survestada Navalnõid vabastama. Märgitakse ka, et kui Venemaa võimuorganid jätkuvalt piiravad Navalnõi õigusi vabadusele ja julgeolekule, siis peaks Borrell Fontelles kaaluma oma Moskva-visiidi edasi lükkamist. See oli praeguse seisuga planeeritud veebruari algusesse.

Vene prokuratuur palus täna kohtul opositsionäär Navalnõi 30 päevaks vahi alla võtta.

Kohus rahuldas prokuratuuri palve ja Navalnõi jääb kinnipidamisasutusse. Navalnõi peaks vabanema 15. veebruaril.

Võimud võtsid eile Saksamaalt Venemaale saabunud Navalnõi kohe lennujaamas kinni.

Opositsiooniliidri nõunike ja juristide sõnul ei saanud nad Navalnõiga 15 tunni jooksul pärast tema vahistamist suhelda. Navalnõi pressiesindaja lisas, et neile teatati tänasest istungist üks minut enne selle algust.