Urmas Reinsalu: Eesti poolt ei ole oodata piirileppe osas avanguid

Venemaa riigiduuma väliskomitee esimees Leonid Slutski ütles eile Moskvas ERRi-ile antud intervjuus, et Eesti-Venemaa piirilepingu võiks lähitulevikus ratifitseerida. Välisminister Urmas Reinsalu ütles Delfile, et ei usu Venemaa poolt lepinguga edasi liikumist ilma, et see toimuks samal ajal Eestis. Aga siin uut avangut piirileppe ratifitseerimise protsessiga välisminister ei näe.

Reinsalu ütles Delfile, et luges uudist Slutski öeldu kohta. „Lugesin ka seda. See oli riigiduuma ühe saadiku seisukoht võimaliku ratifitseerimisprotsessi kohta. Varasemalt on ratifitseerimise kohta rõhutatud selle sümmeetrilisust [peab silmas, et protsess toimuks mõlema riigi parlamendis paralleelselt – R.P.]. Tõsi, riigid on erinevad, Venemaa parlamendil on kaks koda. Aga seda tehakse sümmeetriliselt,“ seletas välisminister.

„Oleksin üllatunud, kui Venemaa hakkaks Venemaa seda ilma sümmeetrilisuseta liigutama. Kui mäletame, siis varasemalt on see seisnud Venemaa poolse passiivsuse taga. Venemaa on seda sidunud mitmetes poliitilistes avaldustes sellega, et Eesti peaks muutma oma russofoobset poliitikat ja siis tuleks kõne alla piirileppe muutmine. See kindlasti ei saa aga Eesti jaoks olla mingisugune poliitiline lisaklausel selle asjaga tegelemiseks, see on välistatud, ma lükkan selle tagasi,“ rõhutas ta.