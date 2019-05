Urmas Reinsalu: Eesti lojaalsus liitlassuhetes NATO ja EL-iga pole küsimärgi all

ERR vahendab, et Urmas Reinsalu kinnitas "Välisilmale" antud intervjuus, et koalitsioonilepe viidet piirilepingule ei sisalda. Samas lubas ta teemat analüüsida ja vajadusel valitsusele oma ettepanekud esitada.

Viidates mitme välismeedia agentuuri artiklite pealkirjadele, kus tõsteti esile EKRE saamist valitsusse, nimetades parteid seejuures paremäärmuslikuks, küsis saatejuht, kas ametisoldud nädala jooksul on Reinsalu kolleegid selle vastu huvi tundnud. Reinsalu sõnul on ta hoopis ise oma kolleegidele helistanud ja rõhutanud, et uue valitsuse välispoliitika peajoon on järjepidevus.

"Kindlasti mingeid nõutuse momente ma ei ole oma kolleegide hinnangutes tajunud," lisas ta.

"Kõik välispoliitika ajajad saavad suurepäraselt aru, et iga riik läbi oma rahvaesinduse, läbi valimiste langetab ise oma poliitilisi valikuid. Kindlasti Eesti välispoliitiline kurss, senine lojaalsus oma liitlassuhetele Euroopa Liidus ja NATO-s ei ole kuidagi küsimärgi all," rääkis minister.