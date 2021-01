Urmas Reinsalu annetas skandaalsele USA välisministrile teeneteristi

Reinsalu soovis ühismeedia vahendusel edu USA ametisse astunud president Joseph Bidenile. Lisaks märkis Reinsalu, et USA ja Eesti sõprus on eriline. "USA pole kunagi tunnustanud meie riigi annekteerimist ja on vankumatult seisnud meie vabaduse ja julgeoleku eest," teatas minister.

"Annetasin täna selle sõpruse tänuks välisministeeriumi teeneteristi ametist lahkunud USA välisminister Mike Pompeole, kellega tekkis tihedates suhetes hea ja inimlik mõistmine," lisas Reinsalu.

Mike Pompeo pole sarnaselt teiste USA endise presidendi Donald Trumpi lähikondlastega pääsenud skandaalidest. 2019. aasta suvel palus Trump telefonikõnes Ukraina president Volodõmõr Zelenskõile lausa kaheksa korda uurida, ega USA riigipeaks pürgiva Joe Bideni poja Hunter Bideni äritegevusega Ukrainas pole midagi kahtlast seotud. Pompeo jättis alguses mulje, et ei tea kõne toimumisest midagi, aga hiljem selgus, et oli kõne lausa ise tunnistamas. Just sellest kõnest algas Trumpi esimene tagandamine.

Lisaks jäi Pompeo mullu detsembris meedia fookusesse peo korraldamisega, kuhu oli kutsutud 900 inimest, aga kohale tuli 70.