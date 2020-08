Urmas Reinsalu: Aegi aasimise asemel tegelegu Helme kriisiaja eelarve kokkupanemisega

Nimelt meenutas Martin Helme volikogule kõnet pidades justiitsminister Raivo Aegi nädalat, mil kogenud poliitik algul vägivallaennetajatele auhindu jagas ja siis hiljem need jälle tagasi võttis.

Martin Helme väitis end olevat näinud internetis naljakat naljapilti, kus olevat olnud kujutatud president Kersti Kaljulaidi, vägivallaennetamise eest aukirja saanud Mikk Pärnitsat (mäletatavasti roosas kleidis) ja justiitsminister Raivo Aegi. Veebinaljahambad olevat arvanud, et tegemist on perekonnaga, et Raivo Aeg olevat Mikk Pärnitsa isa ja Kersti Kaljulaid ema, ning et Raivo Aeg polevat sugugi rahul oma „poja” väljanägemisega (ikka see roosa kleit). „Vaadake selle isa silmi,” olevat meem sedastanud, ütles Martin Helme muiates.

The president of Estonia with her husband and son. pic.twitter.com/fAwDCLfI2q — Scott's Humor (@ScottsHumor) August 23, 2020



Sellist võtmist justiitsministri kallal aga koalitsioonipartner Isamaa erakonnast ei kannatanud.

“Justiitsministri silmavaate tundeelu uurimise asemel tegelegu kalli koalitsioonipartneri rahandusministrist esimees kriisiaja eelarve kokkupanemisega," torkas välisminister Urmas Reinsalu vastu ning lisas, et loodab tõsiselt, et esitletav projekt poleks mitte "sotsialistlik rahakülvi ettepanek", vaid "rahanduslikult vastutustundlik kava."

"Vastasel juhul on minu silmavaade väga vihane," sõnas välisminister. "Kui on poliitika tegemise asjus vaja silmi uurida, siis uurigu rahandusminister minu silmi eelarve arutelu õhtul neljapäeval."