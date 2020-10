Urmas Reinsalu abieluteemalisest rahvaküsitlusest: mina nii rumalaid küsimusi poleks välja mõelnud

Töögrupi liige Andrei Korobeinik avaldas eile ERR-ile, et kaks küsimuse varianti rahvaküsitluseks on järgmised: "Kas Eesti Vabariik tunnustab abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?" või "Kas Eesti Vabariigis kehtib abielu üksnes mehe ja naise vahelise liiduna?". Korobeiniku sõnul ootab töögrupp juriidilist hinnangut, kas nii, nagu EKRE koalitsioonile välja pakkus, saab üldse küsida.

"Mina poleks nii rumalaid küsimusi välja mõelnud," nentis töögrupi liige Urmas Reinsalu, kes isolatsioonikohustuse tõttu aruteludest osa võtta ei saanud. "Kriitika on igati põhjendatud, sest need küsimused ei võimalda rahval oma tahet tuleviku vaates avaldada. Nii et nendega tuleb veel vaeva näha," lisas ta.

Reinsalu on nõus kriitikaga, et küsimused on esitatud oleviku vormis, mistõttu tuleb nendele vastamisel lähtuda sellest, mida riik täna tunnustab või mitte, nagu viitasid ka õigusteadlane Carri Ginter ja sotsioloog Juhan Kivirähk Eesti Päevalehele.

Reinsalu sõnul pole seetõttu tarvis praeguste küsimuste juriidilisele hindamisele rohkem aega raisata, sest hinnang saab olema kindlasti kriitiline. "Õiguskantslerilt on küsitud rahvahääletuse osas üldiselt arvamust ja sellest tuleks lähtuda," ütles ta.

Reinsalu ei tea, millal demokraatia töögrupp uuesti kohtub, et abieluteemalist rahvaküsitlust edasi arutada, aga kinnitas, et kindlasti leiavad kõik liikmed selleks vajadusel kiirelt aja.

Demokraatia töögruppi kuuluvad EKRE-st Martin Helme ja Jaak Valge, Isamaast Reinsalu ja Helir-Valdor Seeder, Keskerakonnast Mailis Reps ja Andrei Korobeinik.