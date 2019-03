Urmas Paeti vastus Janek Mäggile: Eesti Vabariigi minister ei peaks valetama!

"Janek Mäggi valetab. Mul pole mingit pistmist Verhofstadti saadetud kirjaga. Ma pole temaga isegi sel teemal suhelnud. Eesti Vabariigi valitsuse liige ei peaks valetama," kinnitas Paet öösel saadetud vastuses Delfile.

Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni juht Guy Verhofstadt saatis teisipäeval Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele e-kirja, milles avaldab tungivalt lootust, et too loobuks plaanist moodustada valitsuskoalitsioon, kuhu kuulub Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE).

E-kirjas palub Verhofstadt peaminister Rataselt, et ta ei moodustaks koalitsiooniga, kuhu kuulub EKRE. Samas kirjas nimetab Belgia endisest peaministrist eurosaadik EKREt "paremäärmuslikuks erakonnaks, mis meenutab Euroopa fašistlikke režiime", vahendab Politico.

Verhofstadti hinnangul oleks see koostöö "kahjulik Eesti ühiskonnale ja riigi geopoliitilisele positsioonile ning põhjustaks korvamatut kahju meie suurepärasele koostööle liberaalses perekonnas".

Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon (ALDE) koosneb liberaalsest Euroopa liberaalsete ja reformiparteide ühendusest ja tsentristlikust Euroopa Demokraatlikust Parteist. Nii Reformierakond kui Keskerakond on Euroopa Parlamendis ALDE fraktsiooni liikmed.

Mäggi nimetas Keskerakonna sisest kriitikat EKRE-ga valitsuse moodustamise aadressil Reformierakonna infooperatsiooniks. Mäggi sõnul on Guy Verhofstadti Ratasele saadetud kirja taga samuti reformierakondlased Urmas Paet ja Andrus Ansip.

Rõivas ütles selle peale, et tal pole sellest õrna aimugi ja lisas, et Guy Verhofstadtile on väga raske sõnu suhu panna.