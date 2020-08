Urmas Paet: Venemaa ei ole huvitatud Valgevene libisemisest oma mõjusfäärist

Vastutajate all peab Paet silmas Valgevene presidenti Aljaksandr Lukašenkat ja tema käsilasi. "Samuti tuleb nõuda uusi vabu valimisi," sõnas Paet.

"Samas tuleb silmas pidada ka Venemaa ambitsioone. Ei ole Venemaa huvitatud Valgevene libisemisest oma mõjusfäärist välja ning selle ärahoidmiseks tehakse samme ja mitte ainult samme," märkis Paet.

"Teatavasti on Valgevene senini ainuke ELi idapartnerlusriik, millesse pole tekitatud kuuma või külmutatud konflikti. Kõigil teistel ehk Ukrainal, Moldoval, Gruusial, Aserbaidžaanil ja Armeenial teatavasti on. Sellise konflikti olemasolu on igale riigile tohutu arengupidur," rõhutas Paet.

Seetõttu tuleb Paeti hinnangul ELi välisteenistusel ja ELi liikmesriikide välisministeeriumidel olla seekord sellest arengust ees. "Hilisajalugu on andnud Venemaa käitumisest naabrite oma mõjusfääris hoidmise meetoditest tõsised õppetunnid. Ja ELi välisteenistus koos liikmesriikidega peavad olema sellest õppinud. Käed rüpes või pea liiva all ootamine võib ka Valgevene puhul anda karmid tõsised tagajärjed," hoiatas Paet.