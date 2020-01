Urmas Paet Venemaa avaldusest Tartu rahulepingu kohta: Venemaal oleks aeg tunnistada, mis tegelikult juhtus

www.DELFI.ee RUS

Vene välisministeeriumi esindaja teatas täna, et Tartu rahuleping on kehtetu ja jääb ajalukku. Eurosaadik Urmas Paet ütles, et Eesti vabariigi õigusliku järjepidevuse vastu puksimine on mõttetu tegevus.