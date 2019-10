Urmas Paet: ÜRO vajab tugevat ja ühtset Euroopa Liitu

"Nii ÜRO kui Euroopa Liit on alati olnud multilateraalsuse ja rahvusvahelise koostöö tugevad eestkõnelejad," ütles Paet. "Seetõttu tõdesime kohtumisel Guterresiga, et olukorras, kus mitmed riigid rikuvad rahvusvahelist õigust ja nõrgestavad rahvusvaheliste organisatsioonide tööd, on ÜRO-l seda enam vaja tugevat ja ühtset Euroopa Liitu, et nendele halbadele trendidele vastu seista," lisas ta.

"Ühtlasi on meie jagatud mureks jätkuvalt konfliktide suur arv maailmas," ütles Paet. "Näiteks sõda Süürias, aga ka palju teisi."

Paeti sõnul tekib Eestil uuest aastast ainulaadne võimalus kõigil nendel teemadel ÜROs senisest häälekamalt kaasa rääkida ning protsesse mõjutada, kuivõrd Eesti on uuest aastast ÜRO Julgeolekunõukogu ajutine liige.