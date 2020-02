Urmas Paet: suure Hiina raha vaimustuse taustal tuleb meeles pidada, et riik peab üle miljoni rahvusvähemuse esindaja laagrites

"Hiina saatkonna kuri reaktsioon räägib, et Eesti teabeamet on oma ohuhinnangus nimetanud asju õigete nimedega," märkis Paet.

"Eesti peaks Euroopa Liidu ühtsema Hiina-poliitika eesmärgil lahkuma 17 pluss 1 eriformaadist Hiinaga, kus 17 on vaesemad Euroopa riigid - nii ELi kuuluvad kui mittekuuluvad - ning 1 on muidugi Hiina," lisas ta. "Selline formaat nõrgestab ELi ühtset Hiina-poliitikat ning kasvatab Hiina mõju vastuvõtlikumates Euroopa riikides."

"Eesti prioriteet peab olema ka Hiina puhul ühtne ja tugev ELi poliitika selle riigi suunal.

Hiina esmapilgul kiire ja suure raha vaimustuse taustal tuleb meeles pidada, et see riik peab üle miljoni rahvusvähemuse esindaja laagrites, hoiab suhteid pingelisena Taivaniga, toetab Põhja-Korea kuritegelikku režiimi jne. Ka värske otsus karistada koronaviiruse sümptomeid varjavaid inimesi surmanuhtlusega räägib Hiina RV režiimi olemusest palju," edastas Paet.

"Eestile on suhetes Hiinaga oluline panustada ennekõike Euroopa Liidu ühtse poliitika kujundamisse selle riigiga, mitte kujutama ette, et üksi toimetades on võimalik mingit kingitust saada. Ei ole."