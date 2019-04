Urmas Paet: passide jagamisega tugevdab Venemaa oma kontrolli Ukraina idaosa üle

"Venemaa otsus on vastuvõetamatu ja demonstreerib taas, et Vene võim ei austa Ukraina suveräänsust ja rahvusvahelist õigust. See näitab ka Venemaa plaani jätkuvalt destabiliseerida Ukraina olukorda vaid mõni päev pärast sealseid presidendivalimisi," lisas ta.

Paeti sõnul soovib Venemaa oma passide jagamisega põlistada Vene kontrolli selle Ukraina territooriumiosa üle.

"See järgib ka Venemaa varasemat tegevust teistes riikides, kus ta on ise loonud nn külmutatud või ka sooja konflikti. Ehk jagada oma passe aladel, mis on vastava riigi valitsuse kontrolli alt väljas. Süvendades niiviisi pingeid neis regioonides," sõnas Paet

Tema sõnul kahandab Venemaa teguviis ka võimalust, et Minski kokkuleppeid asutaks täitma ning konflikt lõppeks.

Laupäeval ütles Putin, et tema administratsioon vaeb plaani lihtsustada kodakondsuse andmist mitte ainult separatistide aladel elavatele ukrainlastele, vaid kõikidele Ukraina kodanikele.