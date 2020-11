Urmas Paet: Mart ja Martin Helme eesmärk on hävitada Eesti suhted meie oluliste liitlastega

"Kui veel pole kellelegi kohale jõudnud, et praegusel Eesti valitsusel on mitu välispoliitikat (meie julgeoleku jaoks hukutav), siis Helmete tänased kommentaarid USA presidendivalimistele peaksid panema senistele kõhklustele rasvase punkti. Kas Isamaal ja Keskerakonnal on ükskõik," kirjutas riigikogulane Marko Mihkelson (Reformierakond) Twitteris.

Eurosaadik Urmas Paet (Reformierakond) kirjutas omalt poolt: "Nende praeguse valitsuse liikmete ilmne eesmärk on hävitada Eesti suhted meie oluliste liitlastega. Ja ülejäänud valitsus vahib seda lihtsalt pealt."

Ta lisas, et Jüri Ratase ja Urmas Reinsalu vaikimine on nõusolek. "Eesti riigi maine meie liitlaste silmis laguneb järjekindlalt."

EKRE poliitikud rääkisid saates "Räägime asjast", et nende hinnangul võltsiti Ameerika valimistulemusi.

Siseminister Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.