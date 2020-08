Urmas Paet: Lukašenka valmistab ette pinnast Venemaa ulatuslikumaks sekkumiseks

"Lukašenka hirmutab inimesi väljamõeldud välisohuga, et NATO justkui koondab Valgevene piiridele vägesid. See on ohtlik retoorika, mis valmistab tema meelest ette pinnast vajadusel Venemaa ulatuslikumaks sekkumiseks Valgevene sündmustesse," ütles Paet.

Ta märkis, et Lukašenka eesmärk on oma võimu säilitada. "Seda vajadusel ka jõu ning Venemaa toetusega. See on ohtlik areng, mis võib viia Valgevenes uue vägivallani. Kui ka Venemaa peaks otseselt sekkuma, siis saavad sellel olema pikaajalised halvad mõjud, nagu oleme näinud Ukraina ja Moldova puhul," sõnas Paet.

"NATO ja Euroopa Liidu selged sõnumid ja kommunikatsioon on praegu väga olulised," rõhutas ta.