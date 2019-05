"Tõsi on see, et paljude Euroopa liberaalsete parteide liikmed on väljendanud tõsist muret ja arusaamatust seoses Eesti parlamendi valimiste järgsete poliitiliste arengutega," märkis Paet.

"ALDE partei juhatusel on ühe oma liikme ehk Keskerakonna poliitilisi valikuid põhjust arutada," lisas ta.

Mitmed ALDE partei ja fraktsiooni liikmed on Paeti väitel seisukohal, et Keskerakond ei peaks Euroopa liberaalide hulka kuuluma pärast seda, kui nad tõid Eestis võimule paremäärmusliku partei. "Ja seda olukorras, kus oli ka teisi võimalusi. Seega on võimalik, et ALDE partei juhatus seda küsimust arutab," sõnas ta.

Urmas Paet lisas, et kui ta valitakse Euroopa parlamenti, tahab tööd jätkata ALDE fraktsioonis.