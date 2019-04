Urmas Paet Kesk- ja Ida-Euroopa riikide tippkohtumisest Hiinaga: Hiinat huvitab EL-i alavääristamine ja lõhestamine

"See 16 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi ning Hiina tippkohtumine ehk niinimetatud 16+1 on väga veider kooslus, mis nõrgestab Euroopa Liidu ühtset välis- ja julgeolekupoliitikat," rõhutas Paet.

Kokku 16 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi hulka kuulub 28 Euroopa Liidu riigist 11, teiste seas Eesti. Ülejäänud on Euroopa Liitu mittekuuluvad riigid Balkanilt. "Seega juba see 16 panek ühisnimetaja alla on veider, aga Hiinat muidugi huvitabki Euroopa Liidu alavääristamine," nentis Paet.

Paeti sõnul peab Euroopa Liit Hiinaga ajama ühtselt, arvestades Hiina kiiresti kasvavat mõju ja ambitsiooni, mis ei piirdu ainult majandusega. "Hiina on Euroopa suunal järjest aktiivsem ka poliitiliselt ning julgeolekuvaldkonnas," märkis ta.

"Need Euroopa Liidu 11 riiki ja Eesti nende seas peaksid loobuma sellest Hiina koostatud ja dikteeritud formaadist ning ajama asju lähtudes Euroopa Liidust kui tervikust ning Euroopa Liidu ühtsest välis- ja julgeolekupoliitikast," sõnas Paet.

"Ilmselgelt ei meeldiks näiteks Eestile, kui Hiinaga käiks koos mingi muu kooslus Euroopa Liidu riike, aga Eesti oleks sealt väljas. See Hiina tegevus on suunatud Euroopa Liidu seesmisele lõhestamisele ja seda ei peaks laskma edasi arendada," toonitas Paet.