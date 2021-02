Urmas Paet: kehvemat ajastust EL-i välisasjade juhi Borrelli visiidiks Moskvasse annab otsida

Euroopa Liidu välisminister ehk välisasjade kõrge esindaja pole Venemaal käinud neli aastat ja nüüd otsustas Borrell minna. Paraku sattus see visiit väga valele ajale.

Hoolimata Euroopa Liidu üleskutsetest Venemaale mitte vangistada opositsiooniliider Navalnõid ning mitte represseerida meeleavaldajaid, on Vene võim värskelt käitunud risti vastupidi. Navalnõi on kiirkorras aastateks vangi mõistetud ning meeleavaldused julmalt laiali pekstud koos tuhandete inimeste alandamise ja vahistamisega. Euroopa Liidul on aga soovitatud vait olla.

Borrelli soov Venemaaga kliimaküsimusi ja Iraani olukorda arutada võib olla mõistetav, kuid mitte ülalpool kirjeldatud kontekstis. ELi välisasjade esindaja visiit praegusel hetkel võimaldab just toimunud repressioonidele justkui joone vahele tõmmata ning tavapärase rahvusvahelise agendaga edasi liikuda. See visiit on sümboolselt valel ajal.

Pealegi polnud lootustki, et Venemaa möönaks, et Borrellil ja Euroopa Liidul on Navalnõi ja tuhandete meeleavaldajate inimõiguste eest seistes mingilgi määral õigus. See teema on selle visiidiga nüüd justkui käsitletud ja muu elu läheb edasi. Kehvemat ajastust annab otsida.

Lisaks ka pressikonverentsil läks nii, nagu võiski eeldada. Sõnum oli segane ja nõrk. See visiit oleks võinud praegu ja sellisel kujul olemata olla.