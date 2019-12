Urmas Paet: Helme jutt on ohtlik lollus, mis nõrgestab Eesti suhteid oma lähemate liitlastega

"Rääkida raadioeetris sellest, et Soome valitsus üritab Soome riiki hävitada on kaugelenähtav mentaalne probleem. Ometi istub sellist juttu rääkiv ja meie olulise naaberriigiga suhteid rikkuv tegelane hoopis Ratase juhitavas Eesti valitsuses," kritiseerib Paet. "Kui tema hiljutised sõnad ajusurmas olevatest riigikogu liikmetest ja ärplemine inimeste peksmisega kahjustab ennekõike Eesti poliitikat ja valitsust Eesti inimeste silmis, siis Soome riigi ja inimeste solvamine ületab kõik piirid. See jutt on ohtlik lollus, mis nõrgestab Eesti suhteid oma lähemate liitlastega."

Paet lisab, et kujutage ette, milline torm läinuks lahti siin Eestis, kui Soome valitsuse liige ja siseminister teatanuks, et Eestis on EKRE näol võimule saanud natsid, kes tahavad hävitada Eesti riiki. "See puudutanuks ilmselgelt mitte ainult EKRE toetajaid, vaid palju enamaid. Sest selliseid hinnanguid me oma lähima naaberriigi valitsuse esindajalt lihtsalt ei eeldaks."

Ta nendib, et ometi teeb seda Eesti siseminister Helme meie lähedase sõbra ja olulise liitlase Soome kohta. "See on Eestile rahvusvaheliselt tõsine kahju. Ma ei soovi enam kuulda peaminister Ratase ebaselget mõminat ja Helme õigustamist. Mul on häbi, et Eesti valitsus käitub niiviisi Soome ja soomlastega. Ja seda häbi saab Eestilt vähemaks pesta peaminister Ratas ainult otsustavusega ning Eestit tõsiselt kahjustava ministri kiire ametist vabastamisega. See ei ole enam nali."

Raadiosaates "Räägime asjast" kritiseeris siseminister Helme teravalt Soome uut peaministrit Sanna Marinit ning viitas, et punased tahavad üldse Soome riiki likvideerida.