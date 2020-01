Urmas Paet: häbiväärne, et Eesti holokausti mälestusüritusel ei osale

"Kuna ürituse korraldajad ootavad riikidelt ainult väga kõrgel tasemel esindatust, meie president, peaminister ja riigikogu esimees on aga teiste ülesannetega hõivatud, siis ei ole Jeruusalemma üritusel Eesti esindatud," ütles välisministeeriumi pressiesindaja ERR-ile.

Teatavasti on president Kaljulaid parajasti Admiral Bellingshauseni ekspeditsiooniga Antarktikas ja peaminister Ratas Maailma Majandusfoorumil Davosis. Riigikogu esimees Põlluaas ütles aga ERR-ile, et tal on sel ajal teised kohustused ning pealegi ei ole ta üritusel osalemiseks kutset saanud.

"Kahjuks mul ei ole võimalik minna, ma olen hõivatud see aeg," ütles Põlluaas. Ta jäi ebamääraseks, millised kohustused tal sel ajal on, kuid ütles, et kui see teema jutuks oli, vaatas ta oma kalendrit ja nägi, et see aeg on tal juba hõivatud. "Mina isiklikult ei ole saanud ka kutset sinna minekuks," lisas ta.

Eurosaadik Urmas Paet (Reformierakond) andis Delfile omapoolse kriitilise hinnangu. "See on häbiväärne, et Eesti holokausti mälestusüritusel ei osale. Oleme ju riik, kellele 20. sajandi tragöödia ei peaks olema võõras.‬"