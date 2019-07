Urmas Paet: ei ole aktsepteeritav, et Ratase valitsuse liige ründab sõnavabadust

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet leiab, et Ratase valitsuse liikme Martin Helme suhtumine sõnavabadusse ja riigiametnike väljendusvabadusse ei ole vabale ühiskonnale kohane. “Ka riigiametnikud on Eesti kodanikud, kel on õigus ja isegi kohustus väljendada seisukohta, kui nähakse, et midagi on väga viltu minemas. Ja seda sõltumata sellest, kes on parasjagu valitsuses,” kirjutas Paet pöördumises Delfile.

“Ratase valitsuse liikme poolt riigiametniku üleolev halvustamine on aga täiesti kohatu nii arvestades valitsuse liikme positsiooni kui ka lihtsalt seda, milline võiks olla inimestevaheline suhtlusstiil,” sõnas Paet.

Paeti arvates on Matti Maasika mure Eesti poliitika ja välispoliitika liikumise pärast suunas, mis nõrgestab Eestit, on täiesti asjakohane ning oleks vale jätta oma seisukoht välja ütlemata. “Igal juhul julgustan kõiki riigiametnikke mitte pelgama praeguse valitsuse liikmete demokraatiavastaseid hoiakuid ja väljaütlemisi ning lähtuma ennekõike Eesti riigi huvidest ka oma seisukohtade väljaütlemisel,” kirjutas Urmas Paet.

EKRE juht Mart Helme väljendas eile heameelt, et Boris Johnsonist saab Suurbritannia peaminister ning lisas, et on valmis nõu andma. "Olen alati valmis jagama kogemusi, mida Ida-Euroopal on pakkuda oma suveräänsuse taastamisel." Välisministeeriumi asekantsler Matti Maasikas märkis seepeale Twitteris, et Helme võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Ta tahtis, et sel teemal võtaksid sõna ka Jüri Ratas ning Urmas Reinsalu.