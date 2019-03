Urmas Paet: Eesti pearabi ja tema laste ründamine on häbiväärne ja piinlik

"Eesti pearabi ja tema laste verbaalne ründamine Tallinna kesklinnas on väga tõsine ja märgiline intsident. Eesti on seni olnud avatud ja inimlik ühiskond, kus pole kohta antisemitismil ja võõravihal," ütles Paet.

"Peaminister Jüri Ratas, siseminister Katri Raik ja Tallinna linnapea Taavi Aas, kelle alluvuses on mupo, peavad tagama, et see juhtum ei jääks tähelepanuta. Loodetavasti pole see veel märk muutustest Eesti ühiskondlikus atmosfääris ja tervises," lisas Paet.

"Shmuel Kot on väga eestimeelne ja eestikeelne juudikoguduse juht. Selline intsident on häbiväärne ja piinlik," ütles Paet.