Urmas Paet: Eesti ja Vene riigipeade kohtumise pärast pole vaja muretseda

"Euroopa ja Venemaa suhted on teadagi keerulised, kuid mingigi suhtlus naaberriikide juhtide vahel peaks olema elementaarne. Paraku pole seda aastaid olnud," teatas Paet.

"Seega tuleks eelseisvat pidulikku sündmust ehk Eesti saatkonnahoone taasavamist Moskvas kasutada ka selleks, et Eesti ja Vene riigijuhtide vahel kontakt luua. Suhelda tuleb naabritega ka keerulistel aegadel ja mitte kõige mugavamatel teemadel."

Ootusi eelseisva presidentide kohtumise osas Paeti sõnul kõrgeks ajada ei maksa, kuid vahetu kontakti loomine on oluline.

"Viimastel aastatel on Vene presidendiga kohtunud paljude Euroopa riikide juhid, mis pole tähendanud, et põhimõtetes ja rahvusvahelise õiguse järgimise nõudmise osas järele antaks. Näiteks järgmiselgi nädalal kohtuvad Putiniga Rootsi ja Norra valitsusjuht. Ilma suhtlemiseta on raske eeldada ka võimalikku nihet paremuse poole Venemaa käitumises ja suhetes demokraatlike riikidega," teatas Paet.