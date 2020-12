Urmas Kruuse nakatus koroonaviirusega

"Sain täna teada, et olen andnud positiivse koroonaproovi. Teisipäeval informeeris terviseamet mind, et olen lähikontaktne. Läksin koheselt eneseisolatsiooni. Täna sain siiski uudise, et kahjuks olen ka ise nakatunud. Olen olnud terviseametiga suhtluses ning järgin kõiki nende ja perearsti poolt antud juhiseid. Kasutasin kohe ka HOIA ÄPI võimalusi, saates süsteemi teate," kirjutas Kruuse oma Facebooki kontol.

"Sõbrad, parim kink mulle oleks, et Teie jääksite terveks. Ise loodan aasta lõpuks saada negatiivseks," lisas Kruuse.

Kuigi nii mitmed riigikogu saadikud kui ministrid on olnud lähikontaktsed ja seetõttu isolatsioonis viibinud, siis teadaolevalt on Kruuse esimene, kes sai positiivse koroonaviiruse testi.