Urmas Arumäe lõppenud leping põhjustab maaeluministeeriumis parajat segadust

Urmas Arumäe büroo Arumäe & Sipari Advokaadibürood OÜ ning maaeluministeeriumi vahel sõlmitud lepingus on kirjas, et selle lõpetamiseks tuleb ministeeriumile sellest teada anda kaks nädalat ette. Sellisel juhul peaks 8. novembril nõuniku ametikohustustest loobunud Arumäe veel ametis olema.

Ministeeriumist aga selgitatakse, et Arumäe enam ministrile õigusalast nõu ei paku ja ministeerium talle raha enam ei maksa. "Kõikide tehtud tööde eest on tasutud ja Arumäe soovil on leping päevapealt lõpetatud," ütleb maaeluministeeriumi avalike suhete osakonna nõunik Anne-Liis Mändmets. Täpsemat lepingujärgset punkti lahkumise põhjusena ta ei nimeta.