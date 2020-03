Ürituste keelamine jätaks ka teatrisaalid tühjaks

Teatriliidu esimees Ain Lutsepp ütles Delfile, et kui peaministri täna mainitud piirang ka tuleb, siis kahtlemata puudutab see ka teatreid. Siiski ei ole teatrid veel etendusi tühistamas - selleks oodatakse ära kindel korraldus.

"Praegu ei ole ju veel midagi otsustatud - see on minu teada alles homne otsus. Mis edasi saab ja kuidas see käima hakkab, ei oska öelda. Olukord on paraku selline," ütles Lutsepp.

Draamateatri turundusjuht Tanel Tomson ütles, et peaministri ettepanek on üsna värske ja teater teeb ühe käigu korraga. "Vaatame, mida valitsus nüüd ütleb ja ette kirjutab, siis teeme otsused," kommenteeris Tomson Draamateatri edasisi tegevusi.

"Nii, nagu teised etendus- ja kontserdiasutused ootame meiegi, millise seisukoha valitsus võtab," rõhutas Tomson.

Seni on terviseamet välja andnud nõuded alates 1000 osavõtjaga ürituste kohta ja see pole Tomsoni sõnul teatritegemist veel oluliselt puudutanud. "Kui ühel õhtul toimuvad etendused ka kõigil meie kolmel laval, st suures, väikses ja Maalissalis, jääks meie maja publikuarv siiski alla 1000 inimese," ütles Tomson.

Eesti teatriagentuuri viimaste aastate teatristatistika põhjal toimub aastas keskeltläbi 6000-7000 etendust. Kui arvestada sealt välja suvine hõredam graafik, siis hooajasiseselt toimub igapäevaselt Eestis üle 20 etenduse.

Sada inimest on piir

Riigikogu infotunnis arutati täna põhjalikult valitsuse ja riigiametite samme koroonaviiruse riskide maandamisel. Reformierakonna saadik Keit Pentus-Rosimannus uuris Rataselt, et kui terviseamet on soovitanud juba suuremad rahvusvahelised üritused edasi lükata, siis kas on ikka õige, et jätkuvad suurte osalejatega kodumaised üritused toimuvad?