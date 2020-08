Unetud kadriorglased näevad öötundidel müra tekitamises patuoinana klubi LAEV

Sadama tänaval asuvast klubist LAEV on Kadrioru keskpaika linnulennult umbkaudu kaks kilomeetrit. Distantsist hoolimata olla "hea tuule" korral võimalik öötundidel eristada läbi une kaasa klubist kostuvaid meloodiaid - just sedavõrd selged on ühe kesklinlase sõnutsi helid, mis läbi akende und segama kostuvad.

Samalaadi helivõnked jõudvat Kadriorus elavate inimesteni soodsa tuulesuuna puhul ka näiteks Viru Keskuse parkimismaja katuselt. Kuigi keegi sajaprotsendilise kindlusega ei lajata, jõutakse arutelus arusaamani, mille kohaselt võib klubil LAEV ning sealsel alal möödunud nädalavahetusel aset leidnud festivalil Võnge nende uneprobleemidega üht-teist tegemist olla.

Kadriorglased imestavad: kuidas saab klubi LAEV mängida välialal muusikat varahommikuni, kui näiteks laululaval toimuvad üritused peavad alati kesköö kanti oma otsa leidma?

Linnaosavalitsus uurib juhtumit

"Erinevus klubis LAEV ja lauluväljakul toimuvate ürituste vahel seisneb selles, et lauluväljakul toimuvad tavaliselt avalikud üritused, mis on reeglina ühekordsed ja lühiajalised," selgitas Delfile Anu Aus, Tallinna Kesklinna vanema kohusetäitja.

Ta lisas, et sellistel juhtudel on vaja taotleda linnalt luba, mida reeglina ei väljastata pärast kella 00.00 toimuvaks ürituseks (eranditeks võivad olla näiteks linnale või riigile tähtsad sündmused, rahvusvahelised üritused ja muud sarnased juhtumid). Ent kuna klubi tegevus oma territooriumil kuulub pikaajalisse kategooriasse, ei kvalifitseeru see avalikuks ürituseks linnaruumis.

"Mõistagi ei tähenda see, et klubi saaks eirata korrakaitseseadust," sõnas Aus. "Oma tegevusega on ettevõtjal keelatud tekitada teisi isikuid oluliselt häirivat müra või valgusefekte."

Kuigi politseisse olla klubi suhtes üks avaldus tehtud, pole Kesklinna valitsus ise saanud kõnealuse asutusega seoses mitte ühtki kaebust. Ent kuna öörahu tagamine on linnaosavalitsusele oluline, ollakse siiski politseiga sel teemal pidevas suhtluses.

"Eelnimetatud avalduse osas tuvastatakse esmalt olukorra tõsidus ja ulatus, sest varem ei ole kõnealuse kohaga probleeme olnud," selgitas Aus edasist tegutsemist. "Edasi saab koos ööklubi omanikega püüda leida sobivat lahendust."