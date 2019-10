Undavatest lehepuhuritest on kujunenud tallinlaste uus nuhtlus. Kas linn hakkab nende kasutamist piirama?

Lehepuhuriga töömehest on saanud linlaste vaenatuim nuhtlusisend, vahendab ERR Uudised. Ei möödu päevagi, kui sotsiaalmeedia või töökollektiivid puhurimeeste üle kurtvatest kannatanutest ei kubiseks.

Lehepuhuri võib osta omale igaüks. Valik on lai: alates kahetaktilise mootoriga bensiini ja õli segul töötavatest võimsatest tööstuslikest masinatest lõpetades tagasihoidlike aku peal toimetavatega.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg tunnistab, et lehepuhuritega on probleeme palju.

"Enamik neist on kasutajatest tulenevad," tõdeb ta, kuid peab seda paratamatuseks. "Eks seadused on ka selleks loodud, et on üksikud, kes ei taha neist aru saada, ülejäänud täidavad ühiskondlikke norme ka ilma seadusteta."

Et inimeste mõistusele lootma jääda ei saa, on linn otsustanud käsile võtta heakorraeeskirja muutmise. Novembriks loodab linn lõpliku lahenduse välja valida ja lukku lüüa.