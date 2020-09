Umbusaldust plaaniv opositsioon päris peaministrilt aru Martin Helme ja Freeh' asjus

Jüri Ratas vastas riigikogu saadikute küsimustele põhiseaduse, põllumajanduses valitsuse poolt tekitatud kahjude, advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepingu, riigikaitse, metsamajanduse arengukava, rahandusministri tegevuse ning erivajadustega laste integreeritud teenuste kohta koolides. Samuti vastas peaminister küsimustele riigijuhtimise, valitsemise, reisipiirangute, riigis valitseva olukorra, piirangute kehtestamise ning Venemaa huvide kaitsmise kohta.

Freeh'ga sõlmitud leping

Kuivõrd infotunnile järgneval istungil plaanib opositsioon anda parlamendile üle Martin Helme umbusaldusavalduse, siis tuli peaministril saadikutele aru anda USA advokaadi Louis Freeh' büroo palkamise kohta.

Sotsiaaldemokraat Katri Raik meenutas, et kui märtsis oli valitsuse laual memorandum, et valida kolmest büroost üks, siis tegelikkuses oli rahandusministril teada, et on jäänud üks pakkuja. "Kahjuks rahandusminister Martin Helme valetas või passis," nentis Raik.

Ta uuris, kas peaministrile tutvustati mais valminud välisministeeriumi memo, mis andis hinnangu valitud advokaadibüroole ja kas tal tekkisid sellest lähtuvalt mingid kahtlused.

Ratas kinnitas vastuseks, et usaldab oma ministrit ning tutvus nii välisministeeriumi kui ka välisluureameti analüüsiga advokaadibüroo kohta. "Kokkuvõttes me peame hindama valitsuses ja mina pean hindama seda, kas see huvide konflikt on võetud maha selles õigusruumis, kus meie tegutseme siin Eestis ja Ameerika Ühendriikides, või ei ole maha võetud. Täna on see võetud maha nende enda kirjaga. Samuti on rahandusminister selle maha võtnud, et on võimalik huvide konflikt, selle kahtlus," ütles minister.

Reformierakonna saadik Andres Sutt tõi välja, et esmaspäeval selgus kohtumisel Freeh' büroo esindajatega, et neile läheneti juba mullu suvel ja sama aasta detsembris kohtus Freeh' ka rahandusministriga. "See kõik näitab seda, et tegelikku konkurssi ei toimunud, vaid see oli fiktiivne. Millal te teada saite, et konkurss oli fiktiivne?" küsis Sutt.

Ratas vastas, et tegemist on Suti jõulise hinnanguga. "Minul ei ole sellist teadmist, et see leping on fiktiivne. Ma veelkord ütlen, et leida partner USA pinnalt, ma pean seda tõsiselt oluliseks," sõnas ta. Ta lisas, et kui leping peaks Freeh' bürooga lõppema, siis igal juhul tuleks uus partner leida.