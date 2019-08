Umbusaldusel hääletamata jätnud Viktoria Ladõnskaja-Kubits: punast kaarti väärinuks mõni teine minister

"Eilse erakorralise istungi tulemused - meeldib see või mitte - näitavad sisulist umbusaldust selle esitajale. Ja kinnitavad seda, mis poliitikute hulgas avalik saladus - Reformierakond, vähemalt oma tänase juhiga on mugavuspositsioonis, kus sisulist tööd valitsuse vahetuseks ei ole tehtud, küll aga on jäetud selline mulje avalikkusele," kritiseeris ta Reformierakonna ebaõnnestunut katset peaministrile umbusaldust avaldada.

"Siit ka minu arusaam, et opositsiooni käik oli selgelt suunatud näitemänguna justnimelt avalikkusele," sõnas ta.

Ta tõi näitena välja, et Kaja Kallas ei pöördunud umbusalduse tugevndamiseks koalitsiooni kuuluvate "kõhklejate", muuhulgas ka Ladõnskaja-Kubitsa poole.

Isamaasse kuuluvatest poliitikutest võib "kõhklejate" fraktsiooni kuuluvaks pidada veel Üllar Saaremäed ning Mihhail Lotmani. Saaremäe jättis hääletamata Kaja Kallase peaministriks nimetamise hääletusel, kui ülejäänud koalitsioonikaaslased sellele vastu hääletasid ning on avaldanud arusaamatust koalitsiooni osas varasemalt meedias. Lotman on näiteks hääletanud koalitsioonist erinevalt, kui püüti läbi suruda kaitseväe korralduse seaduse muutmist, mille president kevadel välja kuulutamata jättis.

"Arvestades politseijuhi ümber toimunut, väärinuks punast kaarti mõni asjasse puutuv minister," viitas Ladõnskaja-Kubits. Juuni alguses toimunud umbusaldushääletusel siseminister Mart Helmele oli ta ainus koalitsioonisaadik, kes hääletas siseministri tagandamise poolt.

Eilsel umbusaldusavaldusel peaministrile hääletas poolt 40 saadikut, vastu 55.