Ülle Madise selgitab: põhiseadus kaitseb laiemalt kui konventsioon

Samas kinnitas Madise, et põhiseaduslikkuse järelevalve toimib ja küllap tunnistatakse põhiseadusvastased piirangud, juhul kui neid peaks olema, enamasti kehtetuks juba Riigikohtus.

Madise rõhutas, et hoolimata artikli 15 rakendamisest ja eelnimetatud artiklitest taganemisest ei saa konventsiooniosaline mitte ühelgi ettekäändel teha erandeid õigusest elule ega lubada orjust. Absoluutselt on keelatud ka piinamine, ebainimlik kohtlemine ja karistamine.

“Igal juhul säilib kohustus kohelda vange, sundravil olijaid, hooldekodude elanikke nende inimväärikust austades,” ütles Madise. “Kurjategijaid karistada tohib teo aegse seaduse järgi, mitte rangemalt.”

Madise sõnul ei ole muret, et konventsioon ei lubaks epideemiaga võidelda. “Seoses testimisega on üks huvitav juhtum Belgiast, kus vaieldi, kas kohustuslik tuberkuloosi test on konventsiooniga kooskõlas. Kohus leidis, et on.”

Õiguskantsler kinnitas, et ajakirjandusvabadus on Eestis tugevalt kaitstud ning sõnavabadust saab piirata üksnes põhiseaduse § 45 loetletud alustel, sealhulgas ka tervise kaitseks ja vaid hädavajalikul määral ja nii, et õigus ei muutu kasutuks. “Näiteks ei tohi keelata avalikkusele koroonaviiruse kohta tõese info andmist. Nii-öelda imeravimite ja toimeta isikukaitsevahendite propageerimist tohib piirata. Näiteks rahvatervise seadus keelab levitada inimese tervist ja elukeskkonda kahjustada võivaid ideid, arvamusi, veendumusi ja muud teavet. Reklaamiseadus ei luba üles kutsuda inimese tervist kahjustavale tegevusele, ravimiseadus piirab ravimite reklaami,” selgitas Madise.