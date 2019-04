Ülle Madise: kool ei tohi järelevastamisel seada õpilastele rangemaid nõudeid kui riik

Tallinna Kunstigümnaasiumi hindamisjuhendi järgi ei lubata õpilast järelevastamisele, kui ta on kasutanud töö tegemiseks kõrvalist abi või on maha kirjutanud. Õpetaja ei pea õpilast lubama järele vastata ka siis, kui õpilane on põhjuseta puudunud või kui ta soovib parandada tunnitöö ja koduse töö hinnet. Kooli kodukorras on aga välja toodud vaid üks juhtum – see näeb ette, et õpilane ei saa järele vastata juhul, kui ta on kasutanud kõrvalist abi või maha kirjutanud.

Õiguskantsleril paluti hinnata kooli järelevastamise korra õiguspärasust. Lapsevanem kirjutas, et küsis korra kohta selgitusi ka kooli õpetajalt, kuid talle ei vastatud.

Õiguskantsler leidis, et Tallinna Kunstigümnaasiumi järelevastamise kord ei ole kooskõlas ei põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekavaga selles osas, mis puudutab õpilasele järelevastamiseks antavat aega ning järelevastamisest keeldumise aluseid. "Samuti ei vasta kooli järelevastamise kord hea halduse põhimõttele, sest kooli õppekavad, hindamisjuhend ja kodukord sätestavad järelevastamise reeglid erinevalt," märkis ta.

Valitsuse määruste järgi on õpilasel õigus järele vastata või järeltöö teha siis, kui suulise vastuse, kirjaliku töö või praktilise tegevuse eest on tema teadmisi ja oskusi hinnatud hindega "puudulik" või "nõrk" või talle on jäetud hinne panemata. "Seega on õpilasel õigus järele vastata ka juhul, kui ta on puudunud tunnist põhjuseta, on töö tegemisel kasutanud ebaausaid võtteid või on saanud tunnitöö või koduse töö eest mitterahuldava hinde," tõi Madise välja.