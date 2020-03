Ülle Madise: Eesti saab koroonaviiruse levikule põhiseaduspäraselt piiri panna

"Kas Eesti saab koroonaviiruse levikule põhiseaduspäraselt, inimesi hoides piiri panna? Jah, kui kõik pingutavad. Viiruse levik on ohtlik, korraga väga paljude haigestumine eriti ohtlik," kirjutas Madise. Ta tõi välja punkthaaval, mida tuleb haiguse leviku tõkestamiseks teha.

"1. Terviseameti ja arstide juhised on täitmiseks. 2. Haiguse ja nakkuskahtluse (muuhulgas riskipiirkonnast tuleku) korral tuleb jääda koju. Lastead, kool, töö, koor, trenn, kino, teater jm kogunemised jälle siis, kui oht möödas. Perearst annab vajadusel haigus- või hoolduslehe. Loogiline: töö-/kooli-/lasteaiapäeva kestel haigestumine tähendab üpris kindlalt teiste nakatamist. Täpsemad juhised Terviseameti veebilehel ja Tööelu portaalis," seisis postituses.

"3. Seadused lubavad nakkusohu tõttu piirata liikumist, ära jätta avalikke üritusi, tõhustada kontrolli piiril ja kõike muud, mis vaja. Terviseameti sõnul on enamik nakkusega kokku puutunuist vastutustundlikud, hoolivad endast ja teistest. Nii hoida! Köhides või aevastades on hooliv taskuräti, salli või varrukaga suu ja nina katta, et pisikud ei lendaks laiali," jätkas Madise.

"4. Kui massilise nakatumisega võitlemiseks tuleb ühiskonna elukorraldust otsustavalt muuta, kehtestab Vabariigi Valitsus eriolukorra. Siis saab inimesi kohustada tööle, asju vajadusel sundvõõrandada või kasutusse võtta, kehtestada range karantiini jpm. Eriolukorda pole Eestis seni vaja läinud ja kui kõik pingutavad, ei lähe ka nüüd," avaldas Madise lootust.

"5. Viirusesse ei tasu suhtuda kergemeelselt. Rakendada on mõtet abinõusid, mis viiruse sissetoomise ja siin levimise vastu päriselt aitavad. Liigne karmus annaks vastulöögi: inimesed hakkaksid haigust varjama, karantiini alalt haiged-terved läbisegi põgenema jne. Olgem mõistlikud!"

